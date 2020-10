Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une porte de sortie enfin trouvée pour Mitroglou ?

Publié le 5 octobre 2020 à 16h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM et alors qu’il n’entre absolument pas dans les plans d’André Villas-Boas, Kostas Mitroglou disposerait d’une offre et pourrait résilier son contrat avec le club phocéen.

Dès le 28 août dernier, André Villas-Boas avait fait une annonce très claire sur l’avenir de Kostas Mitroglou : « On lui cherche une porte de sortie. Il a contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui », avait alors indiqué l’entraîneur de l’OM sur l’avenir du buteur grec, qui n’entre clairement pas dans ses plans pour l’avenir. Depuis, ce dossier semblait stagner en coulisses, les prétendants ne faisant pas légion pour Mitroglou. Mais il semblerait que l’OM ait enfin une solution pour se débarrasser de son flop de 32 ans…

Mitroglou vers une résiliation avec l’OM ?