Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un dossier chaud !

Publié le 5 octobre 2020 à 12h00 par A.M.

Comme attendu ces dernières heures, Maxime Lopez devrait bel et bien quitter l'Olympique de Marseille afin de s'engager avec Sassuolo.

Dans les dernières heures du mercato, ça devrait bouger du côté de l'Olympique de Marseille. En effet, plusieurs dossiers devraient connaître leur dénouement d'ici la fin de la journée, à commencer par celui de Maxime Lopez comme confirmé par André Villas-Boas. « Oui, il y a des intérêts de la part de différents clubs. On est en train de discuter. Je ne veux pas sept joueurs pour un milieu qui joue à trois. C'est pour ça que quelque chose peut se passer. Des clubs s'intéressent à lui, et des discussions vont démarrer, et on va voir ce qu'il va se passer », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

Lopez va être prêté à Sassuolo

Et visiblement, tout s'est accéléré ces dernières heures. En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, Sassuolo est en train de finaliser l'arrivée de Maxime Lopez sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le jeune milieu de terrain formé à l'OM devrait donc découvrir l'étranger cette saison alors que son contrat avec le club phocéen arrive à échéance en juin prochain.