Mercato - OM : Une grande avancée pour Olivier Pickeu ? La réponse !

Publié le 19 juin 2020 à 10h15 par T.M.

Si une rencontre entre Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt et Olivier Pickeu a été annoncée pour ce vendredi, cela ne serait pas le cas.

A la recherche de son « head of football », Jacques-Henri Eyraud n’a pas encore trouvé celui qui viendra remplacer Andoni Zubizarreta. Un nom semble pourtant sortir du lot : Olivier Pickeu. Ancien manager du SCO d’Angers, il apparait comme l’option numéro 1. Problème, il n’aurait toujours pas rencontré la direction de l’OM et en particulier le président phocéen. Un point qui pourrait prochainement être réglé. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe du Soir , une rencontre serait prévue ce vendredi entre Pickeu, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. Ce dossier serait-il donc en train de se décanter ?

Une réunion entre les 3 ?