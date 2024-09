Mercato - OM : Une folie à 80M€ est déjà prévue ?

Arnaud De Kanel

Parmi les onze renforts estivaux de l'OM, plusieurs joueurs ont rejoint le club sous forme de prêts assortis d'une obligation d'achat. C'est notamment le cas de Pierre-Emile Hojbjerg, Lilian Brassier, Neal Maupay et Jonathan Rowe. En conséquence, l'OM sait d'ores et déjà qu'il devra débourser 42M€ à la fin de la saison pour finaliser ces transactions et la note pourrait même passer à 80M€.

Dans un mercato estival des plus agités, l'OM s'est renforcé avec pas moins de onze recrues. Parmi les nouveaux visages figurent Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Une stratégie ambitieuse pour le club phocéen, mais qui comporte des risques. En effet, quatre de ces arrivées se sont faites sous la forme de prêts avec option d'achat obligatoire, et une autre sous la forme d'un prêt classique, mais ce dispositif pourrait bien peser lourdement sur les finances de l'OM en 2025.

L'OM connait ses 4 premières recrues de 2025

Quatre joueurs sont au cœur de cette stratégie : Neal Maupay, Lilian Brassier, Pierre-Emile Højbjerg et Jonathan Rowe. Tous ont rejoint l'OM sous forme de prêts, assortis d'options d'achat obligatoires. Cela signifie que le club marseillais a repoussé le paiement de leurs transferts à l'année prochaine. Ainsi, à l'issue de la saison, l'OM sera tenu de débourser une somme totale de 42M€ pour finaliser ces opérations. Un pari financier important pour renforcer l'effectif, tout en gérant la trésorerie à court terme. Mais l'addition pourrait être bien plus salée puisqu'un cinquième renfort a rejoint l'OM sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat non obligatoire.

Un total à 80M€ ?

Il s'agit de Valentin Carboni. Si le club phocéen souhaite le conserver à l'issue de la saison, il devra débourser 36M€ à l'Inter Milan. Ainsi, l'été 2025 pourrait s'avérer particulièrement onéreux pour l'OM.