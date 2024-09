Mercato : De retour à l'OM, il réalise un rêve

Amadou Diawara

Ancien pensionnaire de l'OM, Fabrizio Ravanelli a fait son retour à Marseille cet été. Après avoir joué au Vélodrome pendant deux saisons et demie, l'Italien a été rapatrié par Pablo Longoria en tant que conseiller institutionnel et sportif. Interrogé sur sa nouvelle signature à l'OM, Fabrizio Ravanelli a avoué qu'il réalisait un rêve.

Avant de raccrocher les crampons, Fabrizio Ravanelli a fait le plus grand bonheur de l'OM. En effet, l'Italien a défendu les couleurs phocéennes pendant deux saisons et demie, et ce, entre septembre 1997 et janvier 2000. Près de 24 ans plus tard, Fabrizio Ravanelli est de retour à l'OM.

L'OM a rapatrié Ravanelli

Le 8 juillet dernier, l'OM a officialisé le rapatriement de Fabrizio Ravanelli. Ancien joueur marseillais, le dirigeant italien de 55 ans est revenu au Vélodrome pour endosser le rôle de conseiller institutionnel et sportif. « L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant olympien, qui a revêtu le maillot bleu et blanc et porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises entre 1997 et 1999, revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif. Fort de son expérience et de sa connaissance du club, il aura notamment pour mission de représenter l’OM et le Président Pablo Longoria, dont il sera un relais privilégié au quotidien en interne et en externe, y compris auprès des instances nationales et internationales », peut-on lire sur le site officiel de l'OM.

«Je n'avais vécu un tel rêve que lors de mon 1er jour à la Juve»

Lors d'un entretien accordé à Il Foglio Penna Bianca, Fabrizio Ravanelli s'est totalement enflammé sur son retour à l'OM. « L'OM vous a donné la possibilité de revenir dans le monde du football. Vous attendiez-vous à ce que cette offre vienne tôt ou tard de la Juventus, à qui vous avez offert, avec votre but à l'Ajax en 1996, la dernière Ligue des champions ? Oui, je m'attendais à ce qu'on m'appelle pour me demander de rejoindre un club qui était ma vie, mon équipe préférée. C'est ce qui s'est passé avec Longoria, qui m'a ouvert sa porte. Quand il n'est pas là, c'est moi qui le représente et qui représente Marseille. C'est fantastique, je n'avais vécu un tel rêve que lors de mon premier jour à la Juve », a avoué le conseiller institutionnel et sportif de l'OM dans des propos rapportés par TMW.