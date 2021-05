Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bonne nouvelle pour ce gros dossier de Longoria ?

Publié le 14 mai 2021 à 3h45 par T.M.

Cet été, Pablo Longoria pourrait bien devoir chercher un nouveau point de chute pour Nenamja Radonjic et cela pourrait finalement être plus facile que prévu. Explications.

Du côté de l’OM, une grande restructuration de l’équipe s’annonce pour ce mercato estival. Et avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, l’une des questions est de savoir ce qu’il adviendra des joueurs actuellement prêtés par les Phocéens. Cela vaut ainsi pour Nemanja Radonjic, cédé jusqu’à la fin de la saison au Hertha Berlin. Dernièrement, Pablo Longoria avait expliqué qu’il était très attentif aux performances de chacun et qu’une décision sera prise par la suite. Et en ce qui concerne Radonjic, l’été pourrait bien être agité.

Un été agité pour Radonjic ?