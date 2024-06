Mercato - OM : Un mensonge éclate à Clairefontaine

Thibault Morlain

Poussé vers la sortie l'hiver dernier, Jonathan Clauss était finalement resté à l'OM. Son départ devrait intervenir à l'occasion de ce mercato estival. A un an du terme de son contrat à Marseille, l'international français est appelé à faire ses valises. Mais voilà que l'avenir de Clauss suscite certaines fake news.

N'ayant plus qu'un an de contrat à l'OM, Jonathan Clauss devrait quitter le club phocéen à l'occasion de ce mercato estival. Pour aller où ? La presse turque assurait dernièrement que Galatasaray pensait à l'international français. Il était même expliqué que Clauss avait discuté avec le club stambouliote à l'occasion d'une visioconférence à Clairefontaine.



Clauss-Galatasaray, le démenti

Actuellement avec l'équipe de France pour préparer l'Euro, Jonathan Clauss se verrait donc perturbé par les rebondissements concernant son avenir. Pour autant, comme l'a révélé La Provence , les informations de la presse turque à propos du joueur de l'OM et Galatasaray ne seraient pas vraies.

« La question va être évoquée »