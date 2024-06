Mercato : Il annonce une catastrophe pour l’avenir de Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu’en 2026, Didier Deschamps devrait donc aller jusqu’à la prochaine Coupe du monde avec les Bleus, à moins d’un cataclysme lors de l’Euro. Mais que se passera-t-il après ? Pour Daniel Riolo, le sélectionneur tricolore aura beaucoup de mal à retrouver un club après l’équipe de France.

Didier Deschamps s'apprête à prendre part à une sixième compétition internationale à la tête de l'équipe de France. Et ce n'est peut-être pas terminé ! En effet, après la Coupe du monde 2022, le sélectionneur des Bleus avait prolongé jusqu'en 2026, soit jusqu'au prochain Mondial. Et après ? Daniel Riolo a du mal à imaginer om pourra rebondir Didier Deschamps.

Riolo se prononce sur l’avenir de Deschamps

« Tout ce qu’il dit m’ennuie. Il ne trouverait aujourd’hui aucune place dans aucun club. C’est dire s’il est vintage. Il est tellement vintage qu’en fait il pourrait trouver zéro taf. Et cette idée… A la limite, on s’en fout de savoir s’il retrouve une place en club ou pas. Mais il a encore récemment sorti dans un entretien cette phrase: "Quand tu n’as pas le résultat, on ne se souvient pas de toi." Ce qui est d’une bêtise absolue. On lui a dit mille fois, on a mille preuves de ça. On a France 82, France 86, Pays-Bas 74 et 78. On en a des tonnes des équipes que les gens ont adoré alors qu’elles n’ont pas gagné », rappelle l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

