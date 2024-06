Le PSG reçoit une réponse pour un crack français, son transfert est possible !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme l’été dernier, le PSG devrait poursuivre sur sa lancée en misant sur de jeunes talents de Ligue 1, à l’image du transfert de Bradley Barcola. Et c’est désormais Désiré Doué qui semble être très apprécié par Luis Enrique et Luis Campos. Du côté du Stade Rennais, on ne ferme d’ailleurs pas totalement la porte à son transfert.

Depuis le précédent mercato estival, le PSG a lancé une nouvelle stratégie de recrutement en misant sur de jeunes talents français. L'exemple le plus marquant est évidemment celui de Bradley Barcola, recruté pour 50M€ et qui a réalisé une première saison prometteuse à Paris. Par conséquent, le PSG souhaite poursuivre sur sa lancée et s'intéresserait notamment à Désiré Doué dont le transfert n'est pas exclu par le Stade Rennais comme l'explique Olivier Cloarec.

Rennes sort du silence pour Doué

« On sait qu’il est suivi depuis son plus jeune âge par les plus grands clubs européens, ça ne va pas changer cet été, on verra en fonction des offres », assure le président du Stade Rennais dans les colonnes de Ouest-France , avant d’être relancé sur le budget du club breton qui devrait baisser à cause de l’absence de qualification européenne.

«On verra en fonction des offres»