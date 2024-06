Mercato - Real Madrid : retournement de situation inattendu pour cette star ?

La rédaction

Depuis plusieurs jours désormais, le Real Madrid fait les gros titres après l’officialisation de l’arrivée de Kylian Mbappé. Mais les Merengue espèrent profiter du mercato estival pour renforcer l’ensemble de leur effectif, notamment au poste de latéral gauche. Les pensionnaires de Santiago Bernabéu seraient à la poursuite d’Alphonso Davies pour concurrencer Ferland Mendy. Et la venue du Canadien serait toujours possible.

Alors que le Real Madrid pourra compter sur Kylian Mbappé et Endrick pour améliorer son effectif cet été, les dirigeants merengue continuent de travailler sur d’autres dossiers en coulisses. Si le front de l’attaque semble désormais complet, les pensionnaires de Santiago Bernabéu cherchent aussi à perfectionner leur arrière-garde. Pour cela, le nom d’Alphonso Davies aurait été coché. Si le Canadien semblait proche de prolonger au Bayern ces derniers jours, le voir débarquer dans la capitale espagnole reste toujours une option crédible.

Les discussions se poursuivent entre le Real et le Bayern

D’après les informations de Relevo , le Real Madrid n'aurait pas abandonné pour Alphonso Davies. Le club espagnol et le Bayern Münich seraient toujours entrain de négocier, même si un problème d’ordre financier bloquerait toujours l'opération. Alors que le latéral gauche verra son contrat expire l’an prochain, les Merengue cherchent à diminuer son tarif au maximum, tandis que les Bavarois veulent en tirer un bon prix. Mais le clan madrilène serait optimiste à en croire le média, d'autant plus qu'il existerait déjà un accord entre les Champions d'Europe et le joueur de 23 ans.

Quel avenir pour Fran García ?

Arrivé au Real Madrid l’été dernier en tant que doublure de Ferland Mendy, Fran García n’a pas réussi à convaincre Carlo Ancelotti. En cas de venue d’Alphonso Davies, l’ancien du Rayo Vallecano serait automatiquement relégué au troisième rang dans la hiérarchie. Une situation que le joueur de 24 ans ne pourrait probablement pas accepter. Reste désormais à avoir si le latéral gauche du Bayern Münich ralliera Santiago Bernabéu durant le mercato estival.