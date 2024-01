Mercato - OM : Transfert record à Marseille, un départ en vue ?

Jean de Teyssière

Le mercato hivernal fermera ses portes la semaine prochaine. D'ici là, les clubs auront encore un peu de temps pour finaliser les prochaines arrivées mais aussi faire partir des éléments indésirables. Recrue record de l'OM l'année dernière avec un montant de 32M€, Vitinha n'a jamais réussi à s'imposer dans le club phocéen, au point qu'un départ est envisagé.

En 41 matchs avec l'OM, Vitinha n'a marqué que six fois et délivré que trois passes décisives. Des chiffres qui ne résument absolument pas le montant dépensé par l'OM pour s'attacher les services de l'ancien joueur du SC Braga en janvier 2023 (32M€, record du club). Surtout que les éléments offensifs à l'OM ne manquent pas et la récente arrivée de Faris Moumabagna à son poste n'est pas pour le rassurer.

«Le fait de recruter Moumbagna à son poste, c’est clairement un désaveu»

Au cours d'un live mercato diffusé sur YouTube , le journaliste de Foot Mercato , Sébastien Denis, ne voit pas un avenir radieux pour l'attaquant portugais, Vitinha, à l'OM : « Aujourd’hui, on est sur une situation où Vitinha ne convainc personne, il est dans le dur… Le fait de recruter Moumbagna à son poste, c’est clairement un désaveu. On ne peut que imaginer que s’il y a une offre concrète qui arriver sur le bureau de l’OM… Il n’y en a pas encore, mais il y a des coups d’œil appuyés. »

«S’il peut partir ailleurs, Marseille ne le retiendra pas»