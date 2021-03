Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin pourrait être remplacé par un profil XXL !

Publié le 29 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin se dirige vers un départ libre. Et la direction du club phocéen pourrait jeter son dévolu sur Federico Bernardeschi de la Juventus pour le remplacer…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois de janvier dernier, l’OM ne lâche rien pour l’avenir de Florian Thauvin et le président Pablo Longoria continue de se battre comme un diable en coulisses pour tenter de prolonger l’international français, qui arrive en fin de contrat : « On travaille depuis longtemps. Ce ne sont pas des dossiers faciles. On continue de travailler. Chaque cas est différent. Il faut continuer à travailler. J’espère toujours pouvoir les prolonger », confiait Longoria début mars sur les différents éléments de l’OM arrivant en fin de contrat, dont fait partie Florian Thauvin. Mais les espoirs s’amenuisant dans ce dossier au fil des mois qui passent…

L’OM songerait à Bernardeschi