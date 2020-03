Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rami juge cette recrue de Villas-Boas !

Publié le 27 mars 2020 à 0h00 par A.C.

Adil Rami, ancien défenseur de l’Olympique de Marseille désormais au FK Sochi, s’est exprimé au sujet du recrutement d’Alvaro Gonzalez.

Arrivé en prêt en provenance de Villarreal l’été dernier, Alvaro Gonzalez n’a pas mis longtemps à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Avec Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car, il réalise d’excellentes prestations et est désormais considéré comme l’un des piliers du dispositif d’André Villas-Boas. La Provence a d’ailleurs annoncé qu’il sera gardé par l’OM au terme de son prêt, ce que n’a pas démenti le principal concerné. « Je vais rester à Marseille. Nous avons convenu d'une clause de réussite en parlant avec le club. Je suis content à l'OM, la direction est contente de moi » a déclaré Gonzalez. « Donc je crois qu'il n'y aura aucune difficulté puisqu'on est d'accord tous les deux pour que je poursuive l'année prochaine ».

« Gonzalez ? Le mec pas mal, il est bien, parce que le bloc est pas mal, mais... »