Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Newcastle, Inter Milan… L’Arabie Saoudite a un énorme projet avec l’OM !

Publié le 13 octobre 2021 à 14h30 par T.M.

Alors que l’Arabie Saoudite vient de racheter Newcastle, le PIF, fonds d’investissement saoudien, pourrait ne pas s’arrêter là et le rachat de l’OM serait bel et bien dans les tuyaux.

Après un échec il y a quelques mois, l’Arabie Saoudite a fini par racheter Newcastle. Les Magpies sont donc passés sous pavillon saoudien, faisant du club de Premier League le plus riche du monde. Mais dans une stratégie de soft power, l’Arabie Saoudite pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin et continuer ses investissements dans le football européen. Récemment, il était annoncé qu’un projet similaire à celui du City Group avec Manchester City et ses clubs satellites pourrait être monté. Alors que le rachat de Newcastle serait la première étape, d’autres rachat serait à prévoir, dont celui notamment de l’OM, qui ne cesse de revenir sur la table. « On pourrait voir des combos d’officialisations dans les mois à venir. On peut voir arriver l’émergence des Saoudiens dans le foot mondial à plusieurs niveaux », expliquait notamment récemment Thibaud Vézirian. Et ce mercredi, la presse italienne est venue en rajouter une couche à ce sujet.

D’abord l’Inter Milan, puis l’OM ?