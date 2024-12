Mercato - OM : McCourt rêve d’une star internationale !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour obtenir la signature d’Adrien Rabiot, l’OM a pu compter sur le soutien de son propriétaire, Frank McCourt. Ce dernier a fait un effort financier afin de pouvoir s’attacher les services de l’international français. L’homme d’affaires américain pourrait de nouveau faire un effort pour boucler un autre dossier, celui de Paul Pogba.

Auprès de L'Équipe, Pablo Longoria avait raconté les coulisses de la signature d’Adrien Rabiot. Une « opportunité énorme » que l’OM voulait saisir et pour y parvenir, a reçu l’aval de son propriétaire, Frank McCourt : « Tout le monde était aligné : on prend un risque financier pour chercher à gagner sportivement ».

L’OM peut compter sur McCourt pour Pogba

Un risque que le propriétaire de l’OM serait également prêt à prendre pour Paul Pogba. D’après les informations de RMC Sport, le club marseillais assure officiellement qu’aucune discussion n’a été entamée avec le milieu de terrain âgé de 31 ans, mais semble bel et bien s’intéresser de près à ce dossier. D’autant plus que l’international français aimerait jouer en France et à l’OM.

McCourt fan de Pogba depuis l’Euro 2016

En ce sens, RMC Sport indique que Frank McCourt apprécie Paul Pogba depuis la demi-finale de l’Euro 2016 entre l'équipe de France et l’Allemagne. Une rencontre qui avait eu lieu au Stade Vélodrome et à laquelle il avait assisté, quelques mois avant de racheter l’OM. Afin d’attirer un joueur de la stature de Paul Pogba, qui en plus accroîtrait la médiatisation du club, Frank McCourt serait donc de nouveau prêt à faire un effort financier.