Rabiot à l’OM : La grande annonce de McCourt !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Libre de tout contrat en septembre, Adrien Rabiot a finalement opté pour un nouveau challenge à l’OM à la surprise générale. Pablo Longoria s’est confié sur les coulisses de cette signature, et évoque notamment la réaction du propriétaire Frank McCourt qui s’est montré très enthousiaste au moment de valider ce recrutement.

Le 17 septembre dernier, l’OM a officialisé la signature d’Adrien Rabiot avec un contrat de deux ans à la clé. Un très joli coup de la part de Pablo Longoria, qui s’est d’ailleurs confié dans les colonnes de L’EQUIPE mercredi. Et le président de l’OM livre les coulisses du feuilleton Rabiot.

« Une opportunité énorme »

« C'était une opportunité énorme, au niveau du club. On a décidé d'être ambitieux, et en même temps exigeants. J'ai demandé à toutes les équipes d'avoir des revenus commerciaux supplémentaires pour se permettre de recruter Adrien Rabiot. Ce n'était pas prévu au 30 août. On doit maintenant créer des extras, pour porter tous les gens au même niveau », indique Longoria, qui évoque ensuite la réaction de Frank McCourt à cette signature.

« Ok, on y va ! »

« Rabiot, c'était un peu comme avec le coach De Zerbi. La première chose, c'était d'appeler le conseil de surveillance pour expliquer, la deuxième d'expliquer à Frank. Tout le monde était aligné : on prend un risque financier pour chercher à gagner sportivement, et cela nous ramène beaucoup plus de retombées dans l'avenir. Dans ma position, clairement, c'est un gros avantage d'avoir un propriétaire solide, stable et déterminé comme lui. Quand j'étais dans l'analyse de tous les chiffres pour faire venir Adrien, comment... Frank me disait : "On y va !" OK, je dois bien faire les choses, mais ton propriétaire, il a la foi », poursuit le président de l’OM.