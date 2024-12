Mercato : Le PSG a raté le nouveau Lamine Yamal !

Jean de Teyssière

Désormais, la politique du PSG est de recruter des joueurs n’étant pas des stars. Le club de la capitale cherche aussi à faire venir de jeunes talents, pour les voir éclore sous le maillot parisien. C’est pourquoi le nom d’Estevao a régulièrement parcouru les couloirs du Campus PSG lors du dernier mercato. C’est finalement Chelsea qui a raflé la mise et le PSG peut se mordre les doigts d’avoir raté le nouveau Lamine Yamal d’après la légende du football brésilien, Ronaldo.

Cet été, Chelsea avait annoncé la signature du crack brésilien, Estevao, qui arrivera en juillet 2025. Récemment, le journaliste Jonathan Johnson révélait l’information suivante : « Il fut un temps où le PSG s'intéressait à Estevao Willian, qui impressionne avec Palmeiras en vue d'un transfert très attendu à Chelsea l'année prochaine. Le PSG surveillait de très près le jeune Brésilien, ainsi que d'autres joueurs, ayant bien sûr signé Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo l'hiver dernier. »

Pourquoi le PSG n’a pas recruté Estevao ?

Le journaliste anglais poursuit : « Bien qu'Estevao soit un talent très apprécié, ce n'était pas vraiment un poste que le PSG avait désespérément besoin de renforcer à ce moment-là, et il s'est donc concentré sur la défense et le milieu de terrain. Lorsque vous regardez comment tout cela s'est déroulé, il n'est pas très surprenant que le PSG ait mis l'accent sur les deux autres joueurs brésiliens qu'il a signés, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas fait un effort significatif pour signer Estevao, puisqu'il est arrivé au stade où il négociait une indemnité de transfert assez importante. »

«Estevao est comme Lamine Yamal»

Dans des propos rapportés par AS, la légende du football brésilien, Ronaldo, a récemment fait les éloges du crack brésilien : « Estevao un jeune joueur avec beaucoup de talent. Il est comme Lamine Yamal. Il sera bientôt une grande star du football. Il est très prometteur et, à seulement 17 ans, je pense qu'il jouera pour Palmeiras lors de la Coupe du monde des clubs et qu'il rejoindra ensuite Chelsea. »