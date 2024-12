Mercato - FC Nantes : Le vestiaire balance sur l’avenir de Kombouaré

Arnaud De Kanel

Flirtant avec la zone de relégation, le FC Nantes joue à nouveau à se faire peur. Cette position inconfortable pourrait bien avoir raison d'Antoine Kombouaré dont l'avenir du côté de La Beaujoire est très incertain. Malgré les rumeurs, le vestiaire nantais fait bloc derrière son entraineur.

Antoine Kombouaré s'est donné un bon bol d'air dimanche. En battant le Stade Rennais dans les tous derniers instants du match, le FC Nantes a repris ses distances avec la zone rouge. Pour autant, la menace plane toujours autant au dessus de la tête d'Antoine Kombouaré. Il peut néanmoins compter sur le soutien de son vestiaire.

«Qui a dit qu'il était en danger»

« L'avenir d'Antoine Kombouaré ? On ne regarde pas trop ça, nous. Notre travail, c'est de se réveiller le matin, d'aller à l'entraînement, travailler et trouver des solutions pour être mieux sur le terrain », a déclaré Matthis Abline pour L'Equipe. « Qui a dit qu'il était en danger ? Nous, on ne sait pas. On a gagné pour nous, pour le coach, nos supporters et les habitants de Nantes », confie de son côté Moses Simon, le buteur de l'après-midi. De quoi forcer Antoine Kombouaré à persévérer.

«Tant que le président ne me dit pas stop, je continue de travailler»

« Savoir ce que je vais devenir ? Comme je l'ai dit, tant que le président ne me dit pas stop, je continue de travailler et surtout, il y a de la bonne humeur. Les joueurs viennent avec leur envie de travailler pour trouver des solutions, pour gagner des matches », avouait le coach du FC Nantes dimanche. Il faudra rester attentif à sa situation lors des prochains jours.