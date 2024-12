Mercato : Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Kolo Muani !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très décevant depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani pourrait bien quitter le PSG durant le mercato d'hiver. Manchester United est déjà venu aux renseignements. Et si jamais l'ancien Nantais venait à partir, le PSG est déjà actif en coulisses pour le remplacer. Un attaquant polyvalent pourrait ainsi débarquer.

Recruté pour 90M€ dans les dernières secondes du mercato estival 2023, Randal Kolo Muani n'a jamais réussi à convaincre du côté du PSG. A tel point que l'attaquant français ne semble désormais plus entrer dans les plans de Luis Enrique. Et son départ est désormais clairement dans l'air.

Kolo Muani, son départ se précise ?

En effet, selon les informations du Parisien, le départ de Randal Kolo Muani prend clairement forme en coulisses. Et son temps de jeu famélique en est d'ailleurs un indice majeur. 115 minutes et aucune titularisation lors des 10 derniers matches du PSG. Le message est clair, et comme révélé par le10sport.com, Manchester United est récemment venue aux nouvelles en proposant un prêt.

Le PSG cible son remplaçant

Un départ qui a visiblement déjà été anticipé par le PSG puisque selon les informations du Parisien, le club de la capitale travaille en coulisses pour remplacer Randal Kolo Muani. Si ce dernier venait à partir, un attaquant polyvalent, capable d’occuper l’axe comme un côté, serait alors recruté.