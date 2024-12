Mercato : Le PSG a choisi ses deux prochains transferts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'approche du mercato d'hiver, le PSG se prépare déjà en coulisses pour se renforcer. Dans cette optique, aucune folie ne sera faite durant le mois de janvier, mais deux postes auraient déjà été identifiés en vue de la seconde partie de saison, à savoir un ailier et un défenseur central droit.

Le 1er janvier prochain le mercato d'hiver ouvrira ses portes, et le PSG semble déjà actif en coulisses puisque le club de la capitale pourrait apporter certaines retouches à son effectif après une première partie de saison en dents de scie. Comme révélé par le10sport.com, un ailier sera recherché en priorité.

Osimhen toujours dans le viseur du PSG ?

Le PSG vise un ailier...

Une tendance confirmée par Le Parisien qui assure qu'un ailier gauche sera notamment recherchée par le PSG afin d'offrir un concurrent à Bradley Barcola, d'autant plus que Désiré Doué est amené à évoluer plus souvent dans le cœur du jeu. Néanmoins, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia (Naples) n'a pas été relancée.

... et un axial droit si Skriniar part

Autre option étudiée par le PSG, celle de recruter un axial droit. Et pour cause, la départ de Milan Skriniar semble désormais probable puisqu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Et si jamais le Slovaque partait, un concurrent à Marquinhos serait recruté. Le Parisien précise toutefois Tomas Araujo (Benfica), dans le viseur du PSG l'été dernier, n'a pas été relancé.