Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va rater un énorme coup à 25M€ !

Publié le 25 décembre 2021 à 14h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara semble bien décidé à ne pas prolonger son bail à l'OM ce qui risque de faire perdre un très joli chèque au club phocéen.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara pourrait toutefois partir libre puisque son contrat s'achève en juin prochain. D'ailleurs, sa dernière déclaration au sujet de son avenir n'a pas rassuré sur sa situation. « Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça. Moi je ne me concentre que sur le terrain. Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser », confiait-il en conférence de presse. Un départ libre semble donc prendre forme.

Kamara devrait partir libre...