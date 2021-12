Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est à fond sur ce buteur de Ligue 1, mais…

Publié le 25 décembre 2021 à 20h00 par T.M.

Dernièrement, le nom de Randal Kolo Muani a été associé à l’OM. Alors que l’intérêt de Pablo Longoria se confirme, la course est tout de même mal engagée pour les Phocéens.

La quête d’un attaquant serait loin d’être terminée à l’OM. Si Arkadiusz Milik est actuellement sur la Canebière, rien ne dit qu’il y restera dans les prochains mois. Pablo Longoria penserait donc à l’avenir et pour cela, il regarderait en Ligue 1, plus précisément au FC Nantes. Actuellement au sein de l’effectif d’Antoine Komboauré, Randal Kolo Muani a précédemment été annoncé dans le viseur de l’OM. Et l’affaire est belle puisque le buteur des Canaris est dans sa dernière année de contrat et par conséquent, Kolo Muani pourrait débarquer gratuitement à l’été.

L’OM ne tient pas la corde !