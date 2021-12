Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le terrible constat de cette recrue surprise de Pablo Longoria…

Publié le 25 décembre 2021 à 17h30 par T.M.

Lors du précédent mercato hivernal, Pablo Longoria avait surpris tout le monde en bouclant une opération inattendue avec la Juventus. Ainsi, alors que Marley Aké avait quitté la Canebière pour la Vieille Dame, Franco Tongya avait lui fait le chemin inverse. Toutefois, jusqu’à présent, l’Italien n’a jamais joué avec l’équipe première de l’OM. De quoi susciter des interrogations, y compris chez le principal intéressé.

Depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria n’hésite pas à utiliser ses réseaux pour boucler différentes opérations, que ce soit pour faire venir des joueurs ou bien pour acter certains départs. Cela a notamment pu se vérifier en janvier 2021. Lors du dernier mercato hivernal, Longoria avait ainsi fait fonctionner ses contacts à la Juventus, où il a d’ailleurs travaillé par le passé, pour boucler une opération inattendue, qui est d’ailleurs aujourd’hui dans le viseur de la justice italienne. Ainsi, Marley Aké, qui était annoncé comme l'un des futurs talents de l’OM, avait quitté le club phocéen pour rejoindre la Vieille Dame. Dans le même temps, c’est Franco Tongya, joueur représenté par Mino Raiola, qui a rejoint les rangs marseillais. A 19 ans, le milieu de terrain italien était d’ailleurs annoncé comme un joueur disposant d’un bel avenir. Des promesses qui tardent encore à se voir à l’OM. En effet, quasiment un an après son arrivée au Vélodrome, Tongya n’a toujours pas joué avec l’équipe première de Jorge Sampaoli.

« Lui, il se demande parfois pourquoi il a débarqué à l’OM »