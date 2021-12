Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un coup XXL à 0€ en Ligue 1 !

Publié le 23 décembre 2021 à 20h15 par D.M.

L'OM aurait entamé des discussions avec l'entourage de Randal Kolo Muani, sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en juin prochain.

Après le match nul face au Stade de Reims (1-1), Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le recrutement hivernal de l’OM : « En ce qui concerne le mercato, le président sait ce que je pense, on va voir ce qu’il peut faire pour améliorer ce que nous avons, sinon nous essaierons de grandir avec ce que l’on a ». A en croire RMC Sport , un ailier gauche et un milieu de terrain seraient recherchés. Mais le club marseillais aurait aussi commencé à se pencher sur le prochain mercato estival. Et un attaquant de Ligue 1 serait surveillé par l’OM.

L'OM sur Randal Kolo Muani ?

Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, l’OM aurait activé la piste menant à Randal Kolo Muani. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’attaquant devrait quitter le FC Nantes gratuitement à la fin de la saison. Ces derniers jours, les dirigeants marseillais se seraient entretenus avec l’entourage de Kolo Muani, à la recherche d’une nouvelle équipe. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord.