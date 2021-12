Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gros changement de cap pour le recrutement de Dupraz !

Publié le 23 décembre 2021 à 18h15 par D.M.

Alors qu'elle souhaitait se renforcer lors du prochain mercato hivernal en mettant la main sur des joueurs libres ou en bouclant des prêts, l'ASSE aurait changé de cap et serait prête à dépenser de l'argent en janvier prochain.

Battue par le FC Nantes ce mercredi en championnat (0-1), l’ASSE continue de s’enfoncer au classement, malgré l’arrivée sur le banc de Pascal Dupraz. Après la rencontre, le coach stéphanois n’a pas hésité à mettre la pression sur ses dirigeants, réclamant des renforts lors du prochain mercato hivernal : « Ce soir, j'ai vu la reconnexion des joueurs vers le public mais ça ne fait pas les points. Avant de venir, je savais que la tâche était compliquée. Il faut vite que je trouve la bonne formule. Le mercato sera important. Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l'équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes ». Coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin n’a pas exclu l’arrivée de joueurs en janvier prochain, mais principalement sous la forme de prêt. « Ça sera surtout des arrivées sous forme de prêt. Vu le contexte actuel, on va essayer de chercher des joueurs qui sont peut-être en difficulté dans des clubs plus importants et qui viennent retrouver du temps de jeu » avait-il confié lors de la présentation de Pascal Dupraz.

L'ASSE prête à dépenser de l'argent cet hiver