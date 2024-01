Mercato - OM : Les deux prochains transferts sont annoncés ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes depuis le 1er janvier, et l'OM compte bien en profiter pour attirer de nouveaux visages. Interrogé en conférence de presse, Gennaro Gattuso a annoncé ses deux grandes priorités de l'hiver et souhaite un milieu de terrain ainsi qu'un latéral gauche pour terminer au mieux la saison.

Après avoir vécu un mercato estival 2023 particulièrement agité avec neuf nouvelles signatures, l'OM réserve encore du mouvement pour cet hiver. En effet, Gennaro Gattuso sera privé de nombreux éléments qui disputeront la CAN avec leurs sélections respectives, et l'entraîneur de l'OM compte ainsi sur le mercato de janvier pour garnir son effectif. Interrogé en conférence de presse vendredi, Gattuso a fait une annonce très claire à ce sujet en affirmant qu'il souhaitait voir débarquer, au minimum, un milieu de terrain ainsi qu'un latéral gauche.

Mercato - OM : C’est confirmé, Marseille veut boucler le transfert d’un crack https://t.co/VTSngFLk0A pic.twitter.com/f6wLlSgMFx — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Gattuso réclame un milieu et un latéral

« Au niveau numérique, on va dire qu'à l'heure actuelle on a besoin d'un milieu de terrain. Les attaquants, les défenseurs, nous réussirons à gérer un peu. Mais si quelque chose se passe pour un de nos milieux... C'est le secteur où on a le plus de problèmes au niveau numérique », a d'abord expliqué l'entraîneur de l'OM, avant d'afficher également son besoin au poste de latéral gauche où il ne compte que Renan Lodi.

« Ce sont les deux priorités »