Mercato - OM : Un crack répond à Marseille pour son transfert

Hugo Chirossel

Gennaro Gattuso attend des renforts lors de cette période de mercato hivernal et notamment dans les couloirs. L’entraîneur de l’OM aimerait pouvoir compter sur un ailier supplémentaire et dans cette optique, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Samuel Iling-Junior, qui de son côté ne serait pas contre rejoindre Marseille.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia veulent profiter de leurs bonnes relations avec la Juventus. En effet, les deux anciens Bianconeri , le premier en tant que responsable du recrutement (2015-2018) et le second en tant que joueur (2016-2019), aimeraient s’attacher les services de Samuel Iling-Junior.

Mercato - OM : Ils piquent une colère après cet échec à Marseille https://t.co/nIVlPRjmVJ pic.twitter.com/0JD2BhAb0b — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

L’OM veut obtenir le prêt d’Iling-Junior

Comme indiqué par La Tribune OM , Pablo Longoria et Mehdi Benatia insistent auprès de la Juventus afin d'obtenir le prêt de l’ailier âgé de 20 ans, à qui il reste un an et demi de contrat. Cependant, la Juventus préférerait le conserver, tandis que Samuel Iling-Junior, qui n’a participé qu’à neuf matchs cette saison, aspire à avoir plus de temps de jeu.

Iling-Junior ouvre la porte à l’OM