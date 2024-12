Mercato - OM : Le clan Rabiot a dégoûté un club étranger

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Adrien Rabiot a décidé dé poursuivre sa carrière à l’OM. Libre, l’international français s’est engagé cet été pour deux saisons avec le club phocéen. Ça aurait toutefois pu se passer différemment puisque d’autres options s’offraient à Rabiot, à commencer par l’Atlético de Madrid. Mais voilà que les négociations auraient été très compliquées, notamment en raison de Véronique Rabiot, mère et agent du milieu de terrain.

Formé en France et révélé sous le maillot du PSG, Adrien Rabiot a fait son grand retour dans l’Hexagone. Le milieu de terrain s’est engagé avec l’OM. Libre suite à son départ de la Juventus, il a surpris tout le monde en rejoignant le club phocéen, alors qu’on pensait le voir dans un club plus huppé en Europe. Les options ne manquaient pas pourtant, Rabiot étant notamment annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid.

« J’ai arrêté tout de suite car elle m’a expliqué où devait jouer son fils »

Mais pourquoi ça ne s’est pas fait entre Adrien Rabiot et l’Atlético de Madrid ? Bruno Satin avait dévoilé la raison au micro de RMC. L’agent avait notamment révélé certaines tensions lors des négociations entre la direction des Colchonaros et Véronique Rabiot : « Adrien Rabiot ? C’est aussi la résultante de l’incompétence des gens qui l’ont accompagné. (…) Il est conseillé par sa mère et ça montre bien que c’est bien d’être accompagné par des professionnels, car s’il avait été accompagné par un pro, il serait dans un top 10 européen. De surcroît, il était libre. J’ai eu le directeur sportif de l’Atlético fin juillet, il m’a dit : “j’ai eu deux conversations avec la maman, bon j’ai arrêté tout de suite car elle m’a expliqué où devait jouer son fils”. Ça lasse rapidement tous les professionnels, c’est insupportable ».

« Elle a demandé 10M€ de prime à la signature à l’Atlético »

Agent FIFA, Grégoire Akcelrod avait lui pointé du doigt la grosse prime à la signature réclamée par Adrien Rabiot et sa mère. « On parle quand même d’un top joueur en Europe. Il se retrouve dans un club qui finit 8ème de Ligue 1 et qui ne joue pas de Coupe d’Europe. Ce n’est pas parce qu’il prend 20M par an à Marseille. Quand on a, et ça a été confirmé de sources sûres, l’Atlético de Madrid, Milan AC, qui jouent la Ligue des Champions, et West Ham, je me suis demandé comment ce joueur qui a 3 gros clubs sur lui finit chez le 8ème de Ligue 1. Tout est simple. La mère qui est son agent, qui n’est pas agent d’ailleurs, elle n’a pas le droit d’être agent, c’est illégal, si on la dénonce à la FIFA elle aurait une amende, a demandé 10M€ de prime à la signature à l’Atlético, West Ham et Milan. Sauf que les 3 clubs ont refusé de s’aligner car il y a une petite crise dans le football », avait-il expliqué pour Thibaud Vézirian.