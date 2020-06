Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup de tonnerre en préparation avec Strootman ?

Publié le 29 juin 2020 à 9h00 par La rédaction

Alors qu'il semblait bien parti pour être poussé la sortie par la direction de l'OM cet été, même pour 0€, Kevin Strootman pourrait finalement... prolonger !

En très grande difficulté depuis son arrivée à l'OM en 2018 pour 25M€, sous l'ère Rudi Garcia, Kevin Strootman (30 ans) fait aujourd'hui figure de remplaçant de luxe au sein du club phocéen. Pourtant, il est l'un des salaires les plus conséquents du vestiaire (500 000€ par mois, et à ce titre, la direction l’OM aurait même cherché à s’en séparer gratuitement ces derniers jours en le proposant notamment à Fenerbahçe pour 0€. Toutefois, Frank McCourt n'aurait pas apprécié cette idée vu le prix d'achat du joueur, et le dossier Strootman pourrait prendre un virage à 180°...

Strootman finalement prolongé ?