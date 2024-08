Mercato - OM : L’Angleterre s’en mêle pour ce buteur ?

Thomas Bourseau

Elye Wahi (21 ans) aurait à coeur de porter la tunique de l’OM pour la saison à venir selon L’Équipe. Néanmoins, la dernière offre marseillaise n’aurait pas trouvé preneur au RC Lens, qui attendrait 35M€ pour céder Wahi. Trois clubs de Premier League feraient irruption dans cette opération !

À l’OM, le temps presse. Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le club depuis trois semaines, mais le comité directeur de l’Olympique de Marseille n’est toujours pas parvenu à mettre la main sur son remplaçant. Et ce ne serait pas les pistes qui manquent ainsi que les tentatives.

Mercato - OM : Ça gronde en coulisses, le verdict tombe pour l’Arabie saoudite ! https://t.co/sbMWTVTnEJ pic.twitter.com/Wu47QkHUYB — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

L’offre de l’OM ne plaît pas au RC Lens pour Wahi

À ce jour, l’OM aurait déjà formulé deux propositions au RC Lens pour Elye Wahi, sans succès. La dernière en date remonterait à ces dernières heures pour un prêt payant d’une saison avec option d’achat obligatoire qui permettrait à l’Olympique de Marseille de s’attacher ses services pour 22M€ ainsi que 4M€ de bonus selon L’Équipe.

Elye Wahi fait tourner les têtes des Anglais ?

Toutefois, le RC Lens aurait repoussé l’offre de l’OM, réclamant un transfert sec de 35M€, et non un centime de moins. C’est en effet ce qu’avance Foot Mercato ce jeudi qui apporte un complément d’information. Le club lensois saurait pertinemment qu’Elye Wahi aurait la cote sur le marché des transferts et notamment de l’autre côté de la Manche. Chelsea, West Ham et Leicester se pencheraient tous sur son dossier.