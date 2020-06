Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Julien Stéphan fait le point pour M'Baye Niang !

Publié le 22 juin 2020 à 21h00 par La rédaction

L’entraîneur du Stade Rennais Julien Stéphan a défendu M’Baye Niang alors que ce dernier est dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille.

Alors que l’Olympique de Marseille retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine, le club marseillais voudrait garder un effectif compétitif pour satisfaire les envies de son entraîneur André Villas-Boas. Et un attaquant était associé à l’OM ces derniers jours : M’Baye Niang (25 ans). L’attaquant du Stade Rennais a même confié en interne qu’il souhaitait quitter la Bretagne. Mais comme le10sport vous l’avait révélé en exclusivité, le club marseillais n’a toujours pas avancé dans le dossier, toujours privé de directeur sportif. L’entraîneur du Stade Rennais a tenu à réagir sur la situation de son attaquant.

« J’ai une grande confiance en lui »