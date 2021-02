Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli scelle son avenir !

Publié le 22 février 2021 à 21h45 par La rédaction mis à jour le 22 février 2021 à 21h48

Annoncé avec insistance à l’OM, Jorge Sampaoli a annoncé ce lundi soir son départ de l’Atlético Mineiro.

Jorge Sampaoli à l’OM, cela ne semble faire plus aucun doute ! Priorité de Pablo Longoria pour prendre la succession d’André Villas-Boas comme vous l’a indiqué le10sport.com, l’Argentin aurait déjà trouvé un accord avec le club phocéen pour un contrat de deux saisons et demie, soit jusqu’en juin 2023. « Il a accepté ce weekend les propositions de l'Olympique de Marseille et il devrait rapidement s'y rendre, probablement vendredi », a confirmé la journaliste argentine Veronica Brunati au Phocéen . Après une expérience au FC Séville, Jorge Sampaoli s’apprête donc à découvrir son deuxième club en Europe, et cela se confirme un peu plus ce lundi soir avec l’annonce de son départ de l’Atlético Mineiro.

« La fin est arrivée »

Actuellement en poste au Brésil, Jorge Sampaoli vient en effet d’annoncer son départ, sans pour autant confirmer sa venue à l’OM pour le moment. « L'année 2020 a été une année très dure pour l'humanité. Nous devions être créatifs et nous voulions construire une équipe qui, lorsqu'elle serait montrée à la télévision, ferait oublier la tristesse pendant un moment. Nous n'avons pas simplement cherché à gagner : nous avons essayé d'être heureux. Il n'y a pas eu un seul jour à l'Atlético Mineiro où nous avons abandonné notre idée du football. Cette équipe a eu le courage de jouer à domicile et à l'extérieur de la même manière. Nous n'avons jamais cessé de penser à la barre transversale de l’adversaire. O Galo (Le Coq, surnom de l’équipe) a mis son coeur dans tout le pays. Cela me donne une fierté impressionnante. J'espère que c'est une idéologie qui va continuer au club. Le football brésilien a un talent infini et il m'a fait redécouvrir la beauté du jeu, quelque chose qui me marquera à jamais. La fin est arrivée. Jeudi, ce sera le dernier match. Je pars avec la nostalgie de ne pas avoir pu entraîner dans un stade plein. Je sais que nous sommes devenus très émotifs. Je voulais vivre les vidéos que j'avais vues de la foule qui acclamait sans arrêt. Je tiens à remercier tout le club. Je tiens à remercier les joueurs pour leur engagement. A tout le personnel, pour avoir mis toute son âme dans ce projet. Aux dirigeants, pour nous avoir donné de bonnes conditions de travail. La ville, pour nous avoir si bien traités. O Galo est destiné à se battre pour de grandes choses. Je sais que les victoires viendront. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite de continuer à marcher avec votre cœur comme guide », a écrit Sampaoli dans une lettre partagée par son conseiller personnel.