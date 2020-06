Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jacques-Henri Eyraud est prévenu pour cet attaquant !

Publié le 1 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

En quête de renforts en attaque, l’OM semble avoir coché plusieurs noms dans sa short-list de buteurs évoluant en Ligue 1. Boulaye Dia (Reims) en fait partie. Mais le jeune attaquant rémois de 23 ans n’est pas spécialement en faveur d’un départ.

En proie à de grosses difficultés financières, l’OM affichant un déficit supérieur à la barre des 200M€ sur les trois dernières années, le club phocéen se retrouve dans l’incapacité à négocier des prolongations de contrat comme celle de Florian Thauvin. Le10sport.com vous a fait un point sur cette situation le 22 mai dernier. Toujours selon nos informations exclusives, la direction marseillaise recherche cependant à recruter dans le secteur offensif, et s’est positionnée sur le dossier Boulaye Dia dans lequel figure également Rennes et Nice. Outre l’attaquant rémois de 23 ans, l’OM suivrait la situation de M’Baye Niang du côté de Rennes. En ce qui concerne Boulaye Dia, l’OM n’est pas vraiment une priorité pour la suite de sa carrière.

« Si dans le club actuel on peut jouer une Coupe d’Europe, c’est le plus important »