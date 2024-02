Mercato - OM : Guendouzi se lâche après son départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mattéo Guendouzi a retrouvé un second souffle à la Lazio Rome. Prêté avec option d'achat quasi-obligatoire par l'OM, le milieu de terrain enchaîne les titularisations en Serie A, mais aussi en Ligue des champions. Le joueur est revenu sur sa première partie de saison et a rendu hommage à son entraîneur : Maurizio Sarri.

Mattéo Guendouzi revient de loin. En grande difficulté à l'OM, le milieu de terrain a dû s'exiler pour retrouver de la confiance. Et c'est à la Lazio Rome que l'international français est parvenu à se relancer sous l'égide de Maurizio Sarri. Guendouzi reste sur une performance majuscule face au Bayern Munich mercredi soir (1-0). Et le technicien italien n'y est pas pour rien. Lors d'un entretien accordé à beIN SPORTS , le joueur prêté par l'OM est revenu sur son début de parcours en Serie A.

Mercato : L'OM reçoit une candidature surprise pour remplacer Gattuso https://t.co/Zbph2odN2Z pic.twitter.com/sZaZuPaj7z — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

« Je me sens à l’aise dans cette équipe »

« Je me sens à l’aise dans cette équipe. Le coach me donne beaucoup de confiance. J’ai la confiance du club, de mes coéquipiers. Je suis libre de faire ce que je veux sur le terrain. Il a fallu assimiler une nouvelle tactique, parce qu’un nouveau coach est arrivé. Mais aujourd’hui, je me sens bien. L’adaptation a été top, et ça se retranscrit sur le terrain. Je fais beaucoup moins d’erreurs et je me suis amélioré sur le plan tactique » a confié Guendouzi ce vendredi. Dans un second temps, il a souligné l'apport de Maurizio Sarri, notamment sur le plan tactique.

Guendouzi rend hommage à Sarri