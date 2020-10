Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud peut déjà écarter une piste pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 17 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que l'avenir d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM est encore incertain compte tenu du fait que son contrat prend fin en juin prochain, Ricardo Carvalho assure toutefois qu'il ne succédera pas à son compatriote.

Passé proche de démissionner suite au départ d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas est finalement rester à l'OM, sans toutefois prolonger son bail qui s'achève en juin prochain. L'avenir du technicien portugais est donc toujours aussi flou, d'autant plus que ses déclarations laissent encore plus planer le doute. « Ce qu'a dit Jacques-Henri Eyraud est très sympa. J'ai également parlé avec Frank McCourt, mais ce n'est pas le moment. On a de très bons joueurs en fin de contrat et la priorité, ce sont eux. Il faut trouver la solution et j'attends de voir ce qu'il se passera. Si on me propose ? Bien sûr que je pourrais avoir envie de rester, mais j'ai des projets pour ma carrière. On va voir, mais je remercie le président pour ses paroles. Je suis très bien à Marseille », confiait l'ancien entraîneur de Chelsea au micro de RMC. Par conséquent, l'OM devra peut-être rapidement se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Adjoint d'André Villas-Boas, Ricardo Carvalho pourrait assurer ce rôle et permettre de conserver une certaine stabilité et restant dans la continuité. Mais l'ancien international portugais écarte fermement cette possibilité.

«Succéder à Villas-Boas ? Non, c’est sûr et certain !»