Mercato - OM : Énorme coup de tonnerre en prévision pour le projet McCourt ?

Publié le 17 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Déjà passé proche d’un départ de l’OM cet été, André Villas-Boas a de nouveau jeté un froid sur son avenir à l’issue de la saison. Et le projet McCourt pourrait donc subir un gros choc avec l’éventuel départ de son technicien portugais…

« J’aimerais beaucoup continuer avec Villas-Boas, mais ces discussions ne se font pas par médias interposés. (...) Oui, j’ai envie de le garder, qu’il poursuive avec nous. On prévoit toutes les options possibles », confiait dernièrement Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, affichant donc son envie de prolonger rapidement André Villas-Boas qui est sous contrat jusqu’en juin prochain. Mais de son côté, l’ancien entraîneur de Chelsea ne semble pas autant motivé par cette idée.

« J’ai des projets pour ma carrière »