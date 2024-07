Mercato - OM : De Zerbi lâché par une star ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il lui reste deux ans de contrat, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter l’OM lors de cette période de mercato. L’Arabie Saoudite, et plus précisément Al-Shabab, est intéressée par l’attaquant âgé de 35 ans. Si le club et Roberto De Zerbi comptent sur lui, le Gabonais hésite encore à répondre favorablement aux sirènes saoudiennes.

Officiellement présenté mardi, Roberto De Zerbi a notamment évoqué les jeunes joueurs de l’OM, qu’il n’hésitera pas à lancer « s’ils ont le talent suffisant ». Mais le technicien italien s’appuiera également sur les « vétérans qui le méritent. Je prends ainsi l’exemple d’Aubameyang. »

Mercato : L'OM sur le point de lâcher une petite fortune ? https://t.co/x9Kgj0C3yM pic.twitter.com/wGOGYr2fjO — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

L’Arabie Saoudite toujours intéressée par Aubameyang

Encore faut-il que l’international gabonais (77 sélections) reste à l’OM, ce qui n’est pas encore assuré. Al-Shabab est intéressé par Pierre-Emerick Aubameyang et après l’avoir repoussé l’année dernière, l’attaquant âgé de 35 ans réfléchit à la possibilité d’accepter la proposition de l’Arabie Saoudite.

Aubameyang hésite encore

Comme indiqué par La Provence, Pierre-Emerick Aubameyang est toujours en période de réflexion et ne sait pas encore quelle suite il compte donner à sa carrière. En attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, des rumeurs évoquant un potentiel retour d’Alexis Sanchez, qui n’a pas été prolongé par l’Inter Milan, ont émergé ces derniers jours.