Mercato - OM : De Zerbi prévient Aubameyang

Roberto De Zerbi est officiellement l’entraîneur de l’OM depuis le 29 juin dernier, mais le technicien italien n’avait pas encore effectué d’apparition publique avec le costume de coach du club phocéen. C’est désormais chose faite, puisque l’homme de 45 ans a connu sa première conférence de presse ce mardi. Et celui qui occupait il y’a encore quelques semaines le banc de touche de Brighton a expliqué qu’il comptait donner sa chance aux jeunes pousses olympiennes.

C’est un nom qui a fait saliver les supporters de l’OM dès qu'il a été évoqué. Sans entraîneur depuis le 19 mai dernier, les pensionnaires du Vélodrome ont miraculeusement annoncé que Roberto De Zerbi était leur nouvel entraîneur. Les fans olympiens sont désormais impatients de voir à l’œuvre l’Italien, qui a donné sa première conférence de presse ce mardi après-midi. Le technicien passé par Sassuolo, le Chakhtar Donetsk ou encore Palerme a affirmé qu’il permettrait aux jeunes de bénéficier de temps de jeu, tout en laissant des éléments plus anciens occuper une place importante.

« Je n'hésiterais pas à lancer des jeunes et à faire jouer les vétérans qui le méritent. »

Alors qu’il est parfois rapproché à certains coachs de brider leurs jeunes pousses et de ne pas les faire jouer suffisamment, Roberto De Zerbi ne semble pas de cette école. L’Italien a expliqué qu’il comptait donner leur chance aux minots, tout en permettant aux plus anciens qui performent de bénéficier de temps de jeu également, comme Pierre-Emerick Aubameyang : « Evidemment qu'on aura besoin des jeunes. Je suis habitué à faire donner du temps de jeu aux joueurs. Ce n'est pas un problème pour moi de lancer des jeunes s'ils ont le talent suffisant. On pousse trop souvent à lancer les jeunes et à écarter les vetérans. Je n'hésiterais pas à lancer des jeunes et à faire jouer les vétérans qui le méritent. Je prends ainsi l'exemple d’Aubameyang. »

Aubameyang taille patron cette saison

Si l’OM a vécu une saison particulièrement difficile en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang semble être le seul élément phocéen à être exempt de tout reproche. L’attaquant gabonais a inscrit la bagatelle de 30 buts toutes compétitions confondues lors du dernier exercice, contribuant largement au joli parcours des pensionnaires du Vélodrome en Ligue Europa. L’ancien joueur d’Arsenal a scoré à 10 reprises en 13 rencontres dans cette compétition. Danger pour l'OM, Aubameyang est scruté par l'Arabie Saoudite.