Mercato : L'OM va offrir une attaque de feu à De Zerbi

Contre toute attente, l’OM préparerait le retour d’Alexis Sanchez, seulement un an après l’avoir laissé partir libre. Les contacts ne seraient d’ailleurs pas récents et tout le monde en interne auraient validé cette option qui serait vu comme une opportunité de marché par les décideurs marseillais. Et surtout, l’arrivé du Chilien ne dépend pas de l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui offre la possibilité de voir les deux attaquants alignés ensemble.

L’OM réalise un début de mercato très agité. En plus de la signature de Roberto De Zerbi, le club phocéen a bouclé les transferts d’Ismaël Koné et Lilian Brassier. Mais c’est encore loin d’être terminé puisque c’est désormais le secteur offensif qui pourrait être renforcé par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Alexis Sanchez de retour de l’OM ?

Dans cette optique, la rumeur d’un retour d’Alexis Sanchez prend de l’ampleur. Une information révélée par Uriel Lugt puis confirmée par Gianluca Di Marzio. Il faut dire qu’un an après son départ de l’OM, l’international chilien est désormais libre de tout contrat après la fin de son bail avec l’Inter Milan et représente une belle opportunité de marché. Mais bien que l’OM n’ait pas d’indemnité de transfert à verser, il faudra tout de même payer le salaire d’Alexis Sanchez.

Vers un duo Aubameyang-Sanchez ?

C’est la raison pour laquelle, il est facile d’imaginer qu’une signature d’Alexis Sanchez dépende d’un départ de Pierre-Emerick Aubameyang. D’ailleurs, l’été dernier il s’agissait de la situation inverse puisque pour recruter l’ancien buteur de Chelsea, l’OM avait du se séparer du Chilien. Et pourtant, à en croire les informations de La Tribune OM, les deux dossiers ne sont absolument pas liés. Par conséquent, il parfaitement possible d’envisager un duo d’attaque composé d’Alexis Sanchez et de Pierre-Emerick Aubameyang la saison prochaine à Marseille. Le tout sous les ordres de Roberto De Zerbi. Alléchant.