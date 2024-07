Mercato : Une folle rumeur prête à secouer l'OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une incroyable rumeur est apparue en Argentine ce lundi. Nouveau coach de l'OM, Roberto De Zerbi serait prêt à enregistrer le retour d'Alexis Sanchez. Sans club depuis le 1er juillet, l'international chilien de 35 ans étudierait cette option, mais aussi celle d'un départ vers l'Udinese. Un autre club français, dont le nom n'a pas filtré, serait aussi présent.

L'OM a annoncé un retour surprise ce lundi. Le club phocéen a officialisé l'arrivée de Fabrizio Ravanelli. Passé par Marseille entre 1997 et 1999, l'Italien occupera le rôle de conseiller institutionnel et sportif. Mais à en croire la presse argentine, l'OM souhaiterait boucler un autre retour, qui pourrait faire l'effet d'une bombe.

Un incroyable retour est évoqué

Selon les informations d'Uriel Lugt, le club phocéen serait en course pour s'attacher les services d'Alexis Sanchez, libre de tout contrat depuis son départ de l'Inter à la fin de la saison dernière. L'international chilien avait déjà porté les couleurs marseillaises entre 2022 et 2023 et son départ avait attristé de nombreux supporters de l'OM.

Un autre club français en course ?

Toujours selon ce journaliste, Alexis Sanchez étudierait diverses options, notamment cette d'un départ vers un autre club français, qui participera à la Ligue des champions la saison prochaine. Une information à prendre avec des pincettes surtout que l'OM aurait intensifié ses discussions avec Mason Greenwood (Manchester United) pour renforcer les côtés.