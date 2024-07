Mercato - OM : Un transfert surprise est proposé à l'entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un gardien de but est attendu à l'OM. Pau Lopez s'apprête à débuter son prêt à Côme et ne gardera pas les cages phocéennes la saison prochaine. Roberto De Zerbi chercherait à attirer un portier fort au pied, capable de participer facilement au jeu. Et selon le journaliste Luca Bendoni, un profil répond à ses attentes.

Le divorce est acté entre l'OM et Pau Lopez. Le portier espagnol n'a pas participé au premier entraînement de Roberto De Zerbi et s'apprête à mettre fin à son aventure marseillaise. Il devrait se rendre à Côme dans les prochaines heures pour débuter un nouveau chapitre. La place de gardien numéro un est laissée vacante et Roberto De Zerbi s'active pour dénicher son remplaçant. Brice Samba (RC Lens) ou encore Illan Meslier (Leeds) sont cités.

Mercato : Marseille se mobilise pour un transfert, l’OM valide https://t.co/cXJfnOg5Ii pic.twitter.com/QNN0bd6hki — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

Jorgensen, le remplaçant idéal de Pau Lopez ?

Invité d'un live organisé par La Minute OM, Luca Bendoni a confirmé que le nouveau coach de l'OM avait une idée précise du profil souhaité. « De Zerbi a toujours regardé un style particulier de gardien, fort avec les pieds, qui participe au jeu » a confié le journaliste italien. Son confrère Andres Onrubia estime que Filip Jorgensen (Villarreal) pourrait parfaitement faire l'affaire. « Il a fait une saison incroyable, il s’est imposé à Villarreal. Dans le contexte de l’OM, avec le jeu que De Zerbi veut proposer, il a un bon profil. Il a un très bon jeu au pied » a lâché le journaliste As.

Un portier est conseillé à De Zerbi