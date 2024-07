De Zerbi - OM : Rendez-vous fixé pour un crack !

Axel Cornic

Prêté à Monza la saison dernière, Valentín Carboni pourrait franchir un nouveau palier lors de ce mercato estival, avec un départ vers l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi souhaiterait l’avoir sous ses ordres et si l’Inter aimerait le garder, la situation pourrait bien évoluer au cours des prochains jours.

Le mercato de l’OM bat son plein ! Après avoir bouclé les arrivées de Lilian Brassier ainsi que de Ismaël Koné, le club phocéen travaille sur d’autres dossiers importants et c’est le cas avec Valentín Carboni. Annoncé comme la nouvelle promesse du football argentin, le joueur de 19 ans plairait beaucoup à Roberto De Zerbi.

Carboni à l’OM ?

De propriété de l’Inter, il semble être tenu en grande considération par Simone Inzaghi ainsi que par les dirigeants du club. Pourtant, les médias italiens annoncent qu’il pourrait être sacrifié sur le mercato par les propriétaires du club, qui réclameraient tout de même entre 30 et 40M€ pour son transfert.





L’Inter veut lui parler

D’après les informations du journaliste italien Luca Bendoni, on devrait bientôt y voir plus clair dans ce dossier. Une rencontre serait en effet prévue entre les agents de Valentín Carboni et l’Inter la semaine prochaine, lorsque le joueur aura terminé la Copa America, qu’il dispute sous les couleurs de l’Argentine. A noter qu’un rapprochement avec l’OM est également évoqué.