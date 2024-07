Transfert polémique à l'OM, le boss a pris une décision

Amadou Diawara

Désireuse de renforcer son attaque lors de ce mercato estival, la direction de l'OM s'activerait pour boucler le transfert de Mason Greenwood. Et son travail serait sur le point de porter ses fruits. Alors que la potentielle signature de Mason Greenwood fait polémique, Pablo Longoria a déjà un plan en tête pour que le joueur finisse par faire l'unanimité.

Après avoir officialisé les transferts d'Ismaël Koné et de Lilian Brassier, l'OM ne compterait pas en rester-là, bien au contraire. En effet, Pablo Longoria voudrait renforcer l'attaque de Roberto De Zerbi en plus de sa défense et de son milieu de terrain. En ce sens, le président de l'OM aurait coché le nom de Mason Greenwood, qui serait déjà tout proche de migrer vers Marseille.

Greenwood auteur de violences conjugales ?

D'après les indiscrétions de The Athletic, l'OM pourrait annoncer l'arrivée de Mason Greenwood dans un avenir très proche. En effet, le club présidé par Pablo Longoria aurait proposé un contrat de cinq saisons au joueur, et formulé une offre d'environ 31,6M€, bonus compris, à la direction de Manchester United.

Longoria va axer son discours sur le thème de la redemption

Comme l'a indiqué L'Equipe, l'OM aurait profité du scandale autour de Mason Greenwood pour mener à bien son transfert. En effet, l'attaquant de Manchester United serait snobé sur le marché parce qu'il est visé par des accusations de violences conjugales depuis 2022. Déterminé à recruter Mason Greenwood malgré tout, Pablo Longoria compterait axer ses futurs discours sur le thème de la rédemption, et ce, parce que le joueur aurait eu un comportement irréprochable à Getafe la saison dernière. Le président de l'OM connaissant très bien la direction du club espagnol. Contacté par le média français, l'entourage de Frank McCourt - propriétaire de l'écurie marseillaise - a préféré ne pas faire le moindre commentaire sur ce dossier. Reste à savoir si Mason Greenwood défendra finalement les couleurs de l'OM la saison prochaine.