Mercato : L’OM déjà plombé avec ce transfert à 31M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival de l’OM devrait prochainement être marqué par l’arrivée de Mason Greenwood. L’ailier de Manchester United va débarquer à Marseille qui devrait débourser 31M€ afin de s’attacher ses services. Un deal intéressant, mais dans lequel les Red Devils ont su parfaitement conserver leurs intérêts avec une certaine clause. Explication.

L’été s’annonce animé du côté de Marseille. Et pour cause, l’OM a dynamité le mercato estival, en bouclant les arrivées de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné en provenance de Brest et de Watford, mais également en convainquant Roberto De Zerbi de devenir le nouvel entraîneur du club phocéen. Marseille pourrait prochainement frapper un grand coup en recrutant Mason Greenwood.

Transferts - OM : Longoria annonce un départ en direct ? https://t.co/bS1619PDcg pic.twitter.com/Bjo3JJTHFz — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

« Man United disposera d'une clause de vente future d'une valeur de près de 50 % »

L’ancien prodige anglais, accusé en 2022 de violences conjugales et de tentative de viol, dispose déjà d’un accord contractuel avec l’OM. A en croire les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais devraient débourser 31M€ dans cette opération. Auprès de CaughtOffside, le journaliste italien a cependant affirmé que Manchester United conserverait un pourcentage élevé sur la revente de l’Anglais : « Il faudra maintenant finaliser le salaire et il y a aussi des primes spécifiques voulues par Greenwood, donc il y a encore quelques détails à discuter entre le joueur et Marseille, mais l'accord entre les clubs est fait. Greenwood rejoindra le club pour 31 millions d'euros, avec des bonus inclus dans le package, et, détail important, Man United disposera d'une clause de vente future d'une valeur de près de 50 % ».

« Manchester United pense qu'après Marseille, Greenwood pourrait rejoindre un autre grand club en Europe »

« C'est un pourcentage important, et c'est parce que Manchester United pense qu'après Marseille, Greenwood pourrait rejoindre un autre grand club en Europe, et veut donc avoir l'opportunité de gagner plus d'argent sur sa future vente », conclut Fabrizio Romano. Reste désormais à savoir si l’OM revendra Mason Greenwood pour un gros montant d’ici quelques années...