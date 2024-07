L'OM va boucler ce transfert grâce à une polémique

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester United, Mason Greenwood pourrait défendre les couleurs de l'OM la saison prochaine. En effet, le club phocéen serait tout proche de boucler le transfert du crack de 22 ans. Alors que Mason Greenwood est au cœur d'un scandale de violences conjugales depuis 2022, l'OM n'aurait aucun concurrent sérieux sur ce dossier.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin, Pablo Longoria compterait renforcer massivement l'effectif de Roberto De Zerbi, son nouvel entraineur. D'ailleurs, le président de l'OM aurait déjà officialisé deux transferts : Ismaël Koné au milieu de terrain et Lilian Brassier en défense.

Greenwood est visé par des accusations de violences conjugales

Après avoir renforcé sa défense et son milieu de terrain, l'OM de Pablo Longoria aimerait également étoffer son attaque. Dans cette optique, le club phocéen aurait coché le nom de Mason Greenwood, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester United. Et l'OM serait déjà tout proche de finaliser ce transfert.

L'OM profite de la polémique pour recruter Greenwood ?

Selon les informations de The Athletic, Mason Greenwood est à un pas de l'OM. En effet, le club présidé par Pablo Longoria aurait proposé un bail de cinq saisons au crack de 22 ans. De surcroit, l'OM aurait formulé une offre d'environ 31,6M€, bonus compris, à la direction de Manchester United pour le transfert de Mason Greenwood. Et alors que l'international anglais est visé par des accusations de violences conjugales depuis 2022, l'OM serait seul au monde sur ce dossier. D'après L'Equipe, les clubs de Premier League et les grosses cylindrées européennes n'envisageraient en aucun cas de recruter Mason Greenwood, et ce, pour des raisons de moral. Grâce à cette situation, l'ailier droit des Red Devils est une opportunité de marché pour l'OM aujourd'hui. Une opportunité que Pablo Longoria ne veut pas laisser passer.