Mercato - OM : Un transfert imminent est annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’arrivée de Mason Greenwood semble de plus en plus proche, l’OM pourrait boucler un autre transfert dans les prochaines heures. Depuis plusieurs jours, Pau Lopez est annoncé avec insistance vers un départ en direction de Côme. Un dossier qui serait quasiment entériné et le gardien espagnol devrait être prêté avec option d’achat.

En parallèle des négociations avec Manchester United pour Mason Greenwood, l’OM s’est également lancé à la recherche d’un nouveau gardien. Car son titulaire depuis maintenant trois ans, Pau Lopez, est sur le départ et se rapproche d’un retour en Serie A, où il a déjà évolué sous les couleurs de l’AS Rome.

Transfert à 20M€ pour De Zerbi, l’OM reçoit enfin une réponse https://t.co/bZtBSxWy4M pic.twitter.com/hMHKMxCT0s — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Le départ de Lopez quasiment fait

En effet, Pau Lopez est dans le viseur de Côme et son départ serait imminent. D’après le journaliste de Relevo Matteo Moretto, le promu de Serie A et l’OM seraient en train de finaliser le transfert du gardien âgé de 29 ans, ce qui pourrait être fait dans les 48 prochaines heures. Il devrait être prêté avec une option d’achat obligatoire en cas de maintien de la formation italienne dans l’élite.

Qui pour le remplacer à l’OM ?

Ce qui est peut-être une conséquence de l'avancée des recherches de l’OM pour trouver le remplaçant de Pau Lopez. Car après Ilan Meslier (24 ans, Leeds), Filip Jorgensen (22 ans, Villarreal) et Brice Samba (30 ans, RC Lens), la direction olympienne s’intéresserait également à Alvaro Valles (26 ans, Las Palmas). Reste à savoir si le nouveau gardien de l’OM se trouve parmi eux.