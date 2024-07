Mercato - OM : La presse italienne annonce un coup de tonnerre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé comme une des priorités du moment, l’OM aurait trouvé un accord avec Manchester United pour s’attacher les services de Mason Greenwood. Une opération estimée à environ 30M€ et qui semble donc en bonne voie, mais à en croire la presse italienne, l’ailier anglais âgé de 22 ans n’aurait pas donné son feu vert pour rejoindre Marseille et un club de Serie A pourrait en profiter.

Si Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont botté en touche mardi lors de la présentation du technicien italien, Mason Greenwood semble de plus en plus proche de l’OM. Après Ismaël Koné (Watford) et Lilian Brassier (Brest), le joueur de Manchester United, prêté à Getafe la saison dernière, pourrait bien être la troisième recrue estivale de Marseille et un accord en ce sens aurait été trouvé entre les deux clubs.

Greenwood hésite, la Lazio en embuscade

Comme indiqué par Foot Mercato, Manchester United aurait accepté l’offre de l’OM pour s’attacher les services de Mason Greenwood, d’environ 30M€. Mais voir l’ailier âgé de 22 ans débarquer à Marseille ne serait pas encore assuré pour autant. D’après les informations de Sky Sport Italia, il n’aurait pas encore donné son aval pour rejoindre l’OM, malgré l’accord entre les deux clubs. La Lazio serait toujours sur le coup et aurait l’espoir de pouvoir devancer Marseille dans ce dossier. Le média italien ajoute que la journée de ce mercredi sera décisive concernant Mason Greenwood et son choix pour son avenir.

Le maire de Marseille s’oppose à l’arrivée de Greenwood

Peut-être Mason Greenwood a-t-il eu vent des propos de Benoît Payan, qui comme il l’avait fait pour Youcef Atal, s’est opposé à son arrivée à l’OM. « Je demanderai au président de l’Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n'est pas acceptable », a déclaré le maire de Marseille au micro de RMC.