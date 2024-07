Mercato - OM : De Zerbi évoque déjà… son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi a signé un contrat jusqu’en 2027 avec le club phocéen. Présenté à la presse mardi, l’ancien coach de Brighton s’est confié sans détour sur ses ambitions à l’OM, et il a même évoqué le temps qu’il comptait rester jusqu’à son départ du club.

Malgré son absence de coupe d’Europe pour la saison prochaine, l’OM a réussi à frapper fort en attirant Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur cet été ! Annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens comme Liverpool ou le Bayern Munich ces derniers mois, le technicien italien a finalement privilégié le projet de l’OM où il a signé un contrat de trois ans.

De Zerbi affiche ses ambitions

Présenté mardi en conférence de presse par Pablo Longoria, Roberto De Zerbi souhaite avoir une équipe compétitive au plus vite : « Je veux qu'en terme de caractère, mon équipe soit reconnaissable et ait la bonne mentalité dès le premier match amical. Du point de vue techniquo-tactique, ça prendra forcément plus de temps, et il faudra construire autour de l'effectif que l'on aura à la fin du mercato », a indiqué le coach italien.

« J'ai une vision à deux, quatre ou dix ans »

Et il a ensuite évoque le temps qu’il espérait rester sur le banc de l’OM jusqu’à son départ : « Personnellement, je m'investis à long terme dans mes clubs et je ne me soucie pas trop des contrats. J'ai une vision à deux, quatre ou dix ans, donc l'objectif est de ramener Marseille au plus haut niveau à terme », a précisé De Zerbi. Reste à savoir s’il parviendra à rester aussi longtemps…