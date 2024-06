Mercato - OM : De Zerbi a choisi sa prochaine star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé au poste d'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi prépare du mouvement pour la suite du mercato estival. Le technicien italien en pince pour Manuel Locatelli, et il semblerait que le milieu de terrain de la Juventus Turin soit ouvert à un départ. Il pourrait être la prochaine star du projet McCourt avec son beau CV.

Le feuilleton du nouvel entraîneur est officiellement terminé à l'OM, qui a confirmé samedi soir la nomination de Roberto De Zerbi, quelques jours après l'annonce d'un accord de principe avec le coach italien. Ce dernier va donc pouvoir se concentrer pleinement sur son mercato pour dessiner les contours de son effectif à l'OM, et il prépare un énorme coup au milieu de terrain.

Mercato - OM : Accord à 4M€, il refuse son transfert ! https://t.co/YTFQyepeJL pic.twitter.com/4yJWGBnMZ6 — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Locatelli bien parti pour rejoindre l'OM ?

Foot Mercato confirme le vif intérêt de De Zerbi et de l'OM pour Manuel Locatelli (26 ans) et indique que la Juventus Turin est même prêt à négocier pour un départ de son milieu de terrain. Un prêt avec option d'achat obligatoire semble être la formule la plus probable dans ce dossier, et en cas de signature à l'OM, Locatelli pourrait donc devenir la nouvelle grande star du projet McCourt du haut de ses 28 sélections en équipe nationale et de son expérience au plus haut niveau.

« Nous nous reverrons avec De Zerbi »