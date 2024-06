Mercato : Le PSG lâche encore un joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG continue son opération dégraissage avec les joueurs arrivant en fin de contrat cet été. Keylor Navas et Alexandre Letellier sont partis, et ils sont suivis d'un autre gardien que la direction parisienne a décidé de ne pas prolonger : l'Espagnol Sergio Rico, qui avait été victime d'un grave accident de cheval il y a un an.

Ça bouge chez les gardiens de but du PSG ! Le club de la capitale a récemment officialisé le recrutement de Matvey Safonov (25 ans), qui débarque de Krasnodar pour 20M€, et l'international russe vient donc pour être le nouveau concurrent direct de Gianluigi Donnarumma au PSG, et pallier les nombreux départs à ce poste...

Le PSG a lâché Navas et Letellier...

Ces dernières semaines, Keylor Navas et Alexandre Letellier avaient officialisé leur départ du PSG, eux qui arrivent en fin de contrat au Parc des Princes cet été. Et la révolution continue chez les gardiens du PSG avec une nouvelle annonce qui concerne Sergio Rico.

... Rico part aussi !